«Pas de grève des commerçants le 2 janvier»

Par DDK | Il ya 31 minutes | 49 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a déclaré qu’il n’y aura pas de grève générale des commerçants lundi prochain.

Depuis une semaine, un appel a été lancé via les réseaux sociaux, incitant les commerçants à observer une grève générale, lundi prochain, en guise de protestation contre l’augmentation des prix et les charges qu’ils ont qualifié «d’exorbitants». De son côté, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA, a tenu à souligner que son organisation syndicale n’a pas appelé les commerçants à observer un débrayage, au début du mois prochain. «Il n’y aura pas de grève le 2 janvier prochain. Cet appel au débrayage n’est qu’une rumeur lancée par les barons de la spéculation et du business politique», a-t-il martelé. À travers ces «rumeurs infondées», a-t-il soutenu, «ces barons poussent à la hausse des prix de tous les produits, afin d’augmenter leur marge bénéficiaire, sous prétexte de la nouvelle loi de finances». Le même responsable a, également, assuré, via un communiqué de l’ANCA, que tous les marchés du gros et ceux du détail poursuivront leurs activités d’une façon normale, en assurant les approvisionnements, quotidiennement, durant l’année prochaine à travers tout le territoire national. Selon cette même entité syndicale, les augmentations des prix de différents produits ne dépasseront pas les 3%, suite à la mise en vigueur de la LF 2017. «Il n’y aura pas d’augmentation exorbitante des prix des produits en 2017, car ces derniers resteront toujours soumis à la règle de l’offre et de la demande», a encore précisé la même source.

Samira Saïdj