Les ouvriers protestent devant la mairie

DDK | Il ya 29 minutes

Des dizaines de travailleurs et d’ouvriers de l’abattoir communal de la ville d’Aïn-Bessem, à l’ouest de la wilaya de Bouira, ont protesté, hier, devant le siège de leur APC, pour réclamer la réouverture de cette structure. Cette dernière a été fermée depuis le mois de juin dernier, suite à des réserves formulées par la direction de l’environnement de la wilaya de Bouira. Les contestataires dénoncent leur mise au ‘’chômage technique’’ , depuis la date de fermeture de l’abattoir en question. ‘’Nous sommes dans le flou le plus total. Nous savons pas à qui s’adresser pour trouver une solution à ce problème. Nous travaillons tous dans cet abattoir depuis des dizaines d’années et avons, tous, des familles à charge. Nous sommes venus, aujourd’hui (hier ndlr), pour réclamer au maire la levée des réserves posées par les services de l’environnement pour la réouverture dudit l’abattoir’’, nous dira l’un des protestataires. Le maire d’Aïn-Bessem, M. Oumari Ahmed, pour sa part, a assuré avoir reçu une délégation des protestataires, et leur a exposé les démarches suivies par ses services après la fermeture de l’abattoir. Ledit maire a assuré avoir investi une somme de 300 millions de centime, sur le budget communal, pour la levée de l’ensemble des réserves posées par la direction de l’environnement. «Juste après avoir reçu le rapport de la direction de l’environnement, nous avons engagé des travaux de réaménagement et de réhabilitation, pour remédier à tous les problèmes signalés dans le rapport. La structure est actuellement prête à rouvrir et à reprendre l’activité. Rien qu’hier ( lundi ndlr) je me suis déplacé pour voir le directeur des services agricoles et celui de l’environnement. Ces derniers m’ont promis de faire une nouvelle inspection dès les prochains jours, pour constater la nature des travaux que nous avons entrepris. Il ne reste plus qu’à espérer leur autorisation de réouverture, car les ouvriers sont sérieusement pénalisés par cette fermeture’’ a-t-il assuré.

Oussama Khitouche