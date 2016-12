Trois dealers arrêtés

Par DDK | Il ya 31 minutes | 44 lecture(s)

Trois individus présumés membres d’un réseau de trafic de drogue ont été interpellés, dernièrement, par les agents de police de la sûreté d’Akbou en possession d’une quantité de kif traité, de comprimés de psychotropes, de munitions et d’une arme à feu de type 4, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa. Ces présumés narcotrafiquants écoulaient leurs marchandises prohibées, du kif traité et des comprimés de psychotropes, dans les communes d’Akbou et Ighzer Amokrane, précise la même source, qui ajoute que ces derniers ont été arrêtés à bord de leur voiture en possession de 214 de kif, de 97 comprimés de psychotropes, une arme à feu et des munitions. Âgés entre 26 et 29 ans, ces individus ont été arrêtés après l’exploitation d’informations faisant état de trafic de kif traité et de comprimés de psychotropes dans les régions susnommées. Présentés devant les instances judiciaires, territorialement compétentes, ces présumés trafiquants de drogue ont été écroués pour «port d’arme à feu sans autorisation, vente de kif traité et de comprimés de psychotropes».

D. S.