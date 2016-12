3 ans de prison ferme pour un faussaire

Par DDK | Il ya 30 minutes | 42 lecture(s)

Le tribunal criminel près la cour de justice de Bouira a condamné, hier, à 3 ans de prison ferme, M.A, 35 ans, étudiant de son état et originaire de la localité de Lakhdaria, impliqué dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Selon le réquisitoire du procureur de la République, l’affaire remonte au mois d’avril dernier, quand l’accusé a été interpelé par la police à l’intérieur de la gare routière de Bouira, en possession de trois coupures de faux billets de 2 000 DA, suite à un contrôle de routine. Après perquisition de son domicile, les enquêteurs ont retrouvé une somme de 15 millions de centimes en faux billets de 2000 et 1000 DA, du matériel informatique (imprimante numérique et un scanner), ainsi que du papier neutre. Lors de l’interrogatoire, le faussaire avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et d’avoir utilisé, pour des petites transactions commerciales, des faux billets, notamment à Alger, Bouira et Lakhdaria. Le parquet avait requis une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre du faussaire, qui a été finalement condamné à une peine de 3 ans fermes et une amende de 100 millions de centimes.

O. K.