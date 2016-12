De nouvelles structures sécuritaires inaugurées, aujourd’hui, à Aïn Zaouïa et Azazga

Par DDK | Il ya 29 minutes | 44 lecture(s)

Plusieurs nouvelles structures sécuritaires, relevant de la sûreté de la wilaya de Tizi-Ouzou, seront inaugurées par l’inspecteur de la police de la région Centre, aujourd’hui, indique-t-on dans un communiqué rendu public. Il s’agit notamment d’un nouveau siège et des structures sécuritaires au niveau de la commune d’Aïn Zaouïa, à Draâ El-Mizan, et du siège de la brigade mobile de la police judicaire d’Azazga. L’accueil des invités se fera, dans la matinée, à la salle d’honneur de la wilaya. La délégation effectuera ensuite son premier déplacement à Aïn Zaouïa, où plusieurs inaugurations sont prévues, à commencer par le nouveau siège de la sûreté urbaine, quatre logements de fonction et un dortoir pour les célibataires. La deuxième escale sera dans la daïra d’Azazga, où un nouveau siège de la brigade mobile de la police judiciaire sera également inauguré.

K.H.