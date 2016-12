Par DDK | Il ya 40 minutes | 74 lecture(s)

Plus de 500 000 visiteurs ont été enregistrés à la 25ème édition de la Foire de la production algérienne, organisée au Palais des Expositions de la Safex, aux Pins-Maritimes, à Alger.

Le stand du ministère de la Défense a été le plus visité pendant cette 25ème édition. C’est du moins ce qu’a affirmé hier Tayeb Zitouni, directeur général de la société algérienne des foires et exportations (Safex), lors de son passage sur les ondes de la chaine I de la radio nationale. "Le salon, qui s’est déroulé du 21 au 27 décembre, a mis en évidence la compétitivité et la qualité du produit algérien, lequel prendra sa place dans le marché national et étranger. La majorité des produits exposés lors de la 25ème édition de ce salon sont des produits 100% algériens", affirme M. Zitouni, et d’ajouter : "nous sommes dans la bonne voix pour le lancement d’une véritable production nationale en matière de quantité et de qualité". Parmi les exposants dans le domaine des machines industrielles, l’intervenant de la radio nationale, a cité la participation 500 entreprises de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANESJ). Cette édition a été marquée par la présence, pour la première fois, du ministère de la défense nationale à travers la participation de certaines de ses unités de production, telles que celles de la mécanique, des textiles et de la construction navale. Cet évènement a, aussi, vu la participation de 430 exposants nationaux qui ont occupé 165 000m² de la surface d’exposition et 2 000 m² de la surface de vente. Il convient de noter que ce salon a enregistré une participation record des producteurs algériens dans six secteurs d’activité, à savoir l’agroalimentaire et l’emballage, les industries mécaniques, métallurgiques et sidérurgiques, les industries chimiques et pétrochimiques, les services financiers, les industries manufacturières et les industries électriques, électroniques et de l’électroménager. Ladite foire a pour objectif de garantir la réussite du nouveau modèle de croissance économique. Par ailleurs, et en ce qui concerne les expositions programmées pour l’année 2017, la même source a indiqué qu’il a été programmé 26 expositions et un salon à l’étranger. L’intervenant de ladite Radio a déclaré la 50ème foire internationale d’Alger, qui se tiendra le 8 mai 2017, et qui aura la Russie, comme invité d’honneur, se prépare d’ores et déjà. Pour ce qui est du salon international de l'automobile, il a fait savoir que la date de son organisation n'a pas encore été arrêtée. " Il est probable qu'il se tienne après le mois de Ramadan 2014", a-t-il encore indiqué.

L O Challal