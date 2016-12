La fin des produits pyrotechniques ?

Par DDK | Il ya 40 minutes | 76 lecture(s)

Vu les multiples dégâts causés suite à leur utilisation, les produits pyrotechniques, sous toutes leurs formes, seront classés substance sensible interdite d’importation, à partir du premier trimestre 2017. C’est ce qu’a fait savoir Ziane Omar, receveur des douanes à la direction régionale de Blida. «Le décret exécutif, devant être promulgué au premier trimestre 2017, complétant et modifiant le décret de 1988, classera les produits pyrotechniques, sous toutes leurs formes, en tant que substance sensible interdite d’importation», affirmé, M. Ziane Omar dans une déclaration faite à l’APS. Selon le même responsable, les hautes autorités du pays ont pris cette décision suite aux dégâts causés par l'utilisation des pétards, des fumigènes et des feux d'artifice, et au coût exorbitant de leur importation. Il est utile de rappeler que les unités de la gendarmerie nationale ont saisi plus de six millions d’unités de pétards de différents modèles, et ont mis en échec plusieurs opérations de commercialisation illicite de ce produit, durant l’année 2016. La wilaya de Sétif prend la première place avec 3.218.546 unités, la seconde revient à la wilaya d’Alger avec 1.494.570 unités, tandis que la troisième est occupée par d’El-Oued avec 1.236.470 unités. Le reste est réparti sur différentes wilayas du pays. Selon les mêmes services, cette année, une augmentation de plus de 100%, en matière de saisie de pétards et de produits pyrotechniques a été enregistrée, comparativement à l’année dernière. Une année durant laquelle il a été procédé à la saisie de près de trois millions d’unités desdits produits.

Samira Saïdj