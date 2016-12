Le chantier de la pénétrante à l’arrêt

Par DDK | Il ya 39 minutes | 91 lecture(s)

Les travailleurs du chantier de la pénétrante vers l'autoroute Est-ouest sont en grève depuis maintenant une semaine. Ils revendiquent leurs salaires, notamment ceux de novembre et décembre. D'ailleurs, tous les engins sont cloués au sol et toutes les activités sont à l'arrêt. "Tous les travailleurs du PK 0 jusqu'au PK 48 sont en grève. Nous avons tenté à plusieurs reprises de trouver un compromis avec le groupe turc, en vain. Ces responsables nous répondent que nos salaires ne seront versés que le 5 janvier prochain. Chose que nous avons refusée. Donc, nous avons décidé de continuer notre grève", confie un gréviste rencontré devant la base de vie de Draâ El-Mizan. On croit savoir que ce retard est dû essentiellement au manque d'argent au niveau du groupe. Une autre entrave vient de se dresser devant ce projet qui accuse déjà un retard de plusieurs mois. Parce qu'au moment de son lancement, les délais retenus étaient de 36 mois. Voilà qu'après plus de trois ans, le taux d'avancement tourne autour de 20%. Il faut dire que l'ex-ministre des Travaux publics, M. Abdelkader Ouali, a été à deux reprises sur le tracé de cet axe autoroutier, tandis que les walis de Tizi-Ouzou et de Bouira ne cessent de faire des visites inopinées sur le chantier afin de "forcer" son avancement. Par ailleurs, un transporteur exerçant chez un sous-traitant auprès du groupement dira qu’il «n'a pas été payé depuis le mois de septembre». Il faut dire que cet axe autoroutier de plus d'une quarantaine de kilomètres, dont trente-six d'entre eux sont sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, butte à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il faut signaler que le relief est accidenté d'autant plus que de nombreux viaducs et au moins trois tunnels y sont prévus sans compter les protestations des propriétaires terriens revendiquant leurs indemnisations qui surgissent sporadiquement ici et là sur son tracé. Notons enfin qu'une enveloppe de plus de 50 milliards de dinars lui a été allouée. Ce grand projet est inscrit dans le plan quinquennal 2010-2014 pour désenclaver toute la wilaya et la relier à l'autoroute.

Amar Ouramdane