Les pharmaciens interpellent le ministre de la Santé

Dans une requête adressée au ministre de la Santé et de la population, et dont une copie nous a été remise, le collectif des pharmaciens de la wilaya de Bouira réclament le déblocage de 26 nouveaux postes d’officine, gelés au niveau de la wilaya de Bouira depuis 2010. Selon le même document, 26 nouveaux postes d’officine sont prévus dans la carte sanitaire de la wilaya et malgré l’existence de plus de 60 demandes d’investissement, la DSP de Bouira n’a toujours pas accordé l’installation de nouvelles pharmacies. «La wilaya a établi une liste de 26 localités isolées pour l’installation de pharmacies. Cette liste a été transmise à la DSP depuis 2010 pour approbation, mais malheureusement, et à ce jour, aucune demande n’a été approuvée. Les populations de ces zones sont pénalisées au même titre que des dizaines de diplômés en pharmacie, qui se retrouvent au chômage», lit-on dans cette requête. Ces derniers interpellent le ministre de la Santé, afin de «mettre au clair cette situation de blocage, surtout que la direction de la santé de la wilaya, renvoie la balle à chaque fois aux services du ministère», précisent les rédacteurs. À noter, par ailleurs, qu’une délégation du collectif fera le déplacement mercredi prochain au siège du ministère de la Santé, afin d’exposer leurs doléances aux responsables du secteur.

