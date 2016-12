Aucun projet de ZET retenu

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Bien que la wilaya compte des sites touristiques de toute beauté et que le développement dans ce secteur tarde à prendre son essor, aucun décret la concernant ne figure dans le journal officiel qui mentionne la création de 20 zones d’expansion touristiques (ZET). En effet, le nouveau décret, signé par Abdelmalek Sellal au début du mois en cours, fait état de la création de ZET dans les wilayas de Médéa, Boumerdès, Souk Ahras, Ain Defla, Tizi-Ouzou, Sétif, Saida, Skikda, Collo et Tlemcen. Bouira, depuis 2005, a bénéficié d’un budget de plus de 20 milliards de dinars afin de redynamiser le secteur du tourisme, avec la réalisation de centres d’artisanat à Sour El Ghozlane et à Lakhdaria. A l’époque, M. Zoulim, ex directeur du tourisme de Bouira, actuellement au même poste dans la wilaya de Boumerdès, avait élaboré un schéma directeur d’aménagement touristique en y incluant la création de 6 ZET, dont Toumliline 1 et 2, à proximité de Tikjda, ainsi que le site d’Erriche au cœur de la ville de Bouira, Hamam K’sana, dans la commune d’El Hachimia, Tala Rana, dans la commune de Saharidj, et enfin Ain Zebda sur les hauteurs de la commune d’Aghbalou. De ces projets, régulièrement remis au goût du jour par les différents directeurs du tourisme qui se sont succédés à la tête de ce secteur à Bouira, il en ressort que ‘’des propositions ont été élaborées et transmises à leur tutelle‘’, sans qu’aucune mesure ne suive, pour permettre à la wilaya de tirer profit de ces sites touristiques à l’abandon, avec la création de richesse etde postes d’emploi pour les citoyens de la wilaya. Par ailleurs, les berges des barrages de Tilesdit, de Koudiat Acerdoune et de Oued Lekh’el permettront, également, d’attirer des touristes, si les pouvoirs publics prennent au sérieux les potentialités naturelles qu’offrent la wilaya de Bouira.

Hafidh B.