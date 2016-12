Éradication des chalets à fin 2017

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le wali Madani Fouatih a présidé, avant-hier, un conseil de wilaya, le troisième depuis son installation, consacré essentiellement au secteur de l'habitat. D'autres problèmes liés au développement local ont par ailleurs préalablement abordés. A commencer par la question de l'investissement qualifié de moribond dans ce département. «Rattrapez-vous, corrigez vos méthodes de gestion, sinon quittez la table. Nous sommes responsables devant la population». Telle est la critique adressée aux premiers responsables des directions concernées, auxquels le wali demandera de lui présenter un bilan de leurs activités au début de la semaine prochaine. «Aucun hôtel n'a été réalisé en zone côtière ou en montagne et les ZET, dans toutes les communes, sont pour la plupart virtuelles, fictives», s'emportera-t-il, en insistant sur la nécessité impérative de mettre en confiance les promoteurs, de leur donner des garanties et de traiter leurs dossiers, loin de toute bureaucratie. «Et je recommande à tous les directeurs des secteurs économiques d'agir vite, en appliquant ces règles universelles de gestion», renchérira la wali. M. Fouatih donnera ensuite des instructions claires concernant la préparation de la saison estivale, dés le début de la nouvelle année. «Un programme spécial sera conçu pour les dix communes côtières de la wilaya, dans l'optique de répondre aux besoins des estivants», expliquera-t-il en substance, en réitérant son projet de mettre au diapason la wilaya de l'ex-Rocher Noir. Le wali s'est ensuite enquis de l’état d'avancement de l'éclairage sur le tronçon reliant Tizi-Ouzou à Alger, via Boumerdès, ainsi que de celui de l'installation des glissières sur cette autoroute, comme moyen d'empêcher les chauffeurs de camion de déverser leurs rejets inertes au bord des trottoirs. Abordant le principal dossier de ce conseil de l'exécutif, le wali se félicitera d'emblée de la récente distribution de centaines de logements qu’il a supervisée à Ouled Heddadj. Une opération qui sera suivie de l'éradication de deux sites de chalets. «Notre objectif est de parvenir à démanteler tous ces logis en préfabriqué, au nombre de 12 000, d'ici fin décembre 2017», ajoutera-t-il, en exigeant une enquête pour le dossier de chaque résident des chalets, postulant à un logement en dur. «Si un postulant a déjà reçu l'aide de l'Etat, vous l'enlevez de la liste, avant de démolir son chalet», ordonnera-t-il. Le wali Madani Fouatih a prévu des rencontres, au cours des semaines prochaines, avec les responsables des communes concernées, pour accélérer la prise en charge de ce dossier. Pas moins de 194 165 unités immobilières ont été construites, à Boumerdes, jusqu'en 2016, alors que les aides à l'habitat rural accordées sont de l'ordre de 21722. Des centaines de logements, donc, à gérer, équitablement, au profit des postulants dont le nombre est bien plus important.

Salim Haddou