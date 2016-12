“Aucune grève n’est prévue”

Par DDK | Il ya 1 heure | 219 lecture(s)

Les commerçants et artisans de la wilaya de Tizi-Ouzou ont tenu, hier, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri une assemblée générale.

Une occasion pour la délégation désignée lors des précédentes réunions, pour prendre attache avec les autorités locales, notamment le wali, de rendre compte du bilan de ces rencontres.

En effet, quelques jours après la grève et la marche réussie des commerçants, le 13 décembre dernier, une délégation des protestataires a été reçue par le wali, soit le mardi suivant pour justement transmettre les revendications de la corporation. Il s’agissait pour rappel de dénoncer les pénalisation et verbalisation «excessives» des commerçants par les services de contrôle de la DCP, «le non-respect» des lois et réglementation en vigueur de la part de la CASNOS et de demander «une élection libre et démocratique» d’un nouveau bureau de l’UGCAA dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le wali, qui a considéré que ces «revendications sont légitimes», d’après le porte-parole de la délégation, Samir Djebbar, leur a promis des réponses dans les jours qui suivaient, après «transmission de leurs doléances à qui de droit», vu que leur portée est nationale. Quelques jours plus tard, la délégation des commerçants et des artisans était reçue, une deuxième fois, à la wilaya, en présence, cette fois-ci, des premiers responsables de la DCP et de la CASNOS. Une troisième réunion a eu lieu avec les membres de l’APW.

Suite à cela, le wali de Tizi-Ouzou invitera la délégation des commerçants à une entrevue où des réponses leur ont été apportées. «Nous sommes ici, aujourd’hui, pour rendre compte de nos démarches entreprises depuis la grève générale et la marche du 13 décembre 2016 à nos jours. Notre action et notre union ont abouti à des acquis, que nous pouvons qualifier de satisfaisants, du moins pour l’instant.

Le Secrétaire général de l’UGCAA a délégué son représentant à l’AG. Un désavoeu pour le bureau local décrié.

Premièrement, le Directeur du commerce et des prix (DCP) de Tizi-Ouzou est muté à Batna, et j’espère que son remplaçant fera bien mieux. Deuxièmement, le directeur de la CASNOS est lui aussi remplacé par Madame Atek, une personne de la région qui connait bien le secteur.

Et par rapport au dernier point qui figurait dans notre plateforme de revendications et qui concerne l’élection du bureau de wilaya de l’UGCAA, un représentant national de ce syndicat a été dépêché d’Alger et est présent parmi nous pour superviser notre assemblée d’aujourd’hui. C’est ce qui a été convenu avec le secrétaire général de l’UGCAA qu’on a rencontré, hier, à Alger», dira Samir Djebbar, porte-parole des commerçants et des artisans, sous les applaudissements nourris des présents à l’assemblée générale organisée dans la grande salle de la Maison de la culture, pleine à craquer.

Samir Djebbar annoncera par ailleurs que «le wali de Tizi-Ouzou a annulé toutes les fermetures des commerces verbalisés ces derniers temps et que les commerçants de Tizi-Ouzou peuvent cotiser, dorénavant, 32 400 DA seulement, en étant néanmoins soumis à un contrôle. Libre aux commerçants, également, de cotiser une somme plus importante pour prétendre à une retraite conséquente».

Pour ceux qui ont déjà déboursé les 48 000DA ou 64 800DA et qui veulent récupérer la différence, «ils sont invités à faire des recours au niveau du bureau de la CASNOS». Pour sa part, M. Abdelkader Boucheriet, représentant du secrétaire général de l’UGCAA, précisera : «Je suis ici pour superviser le déroulement de l’assemblée générale. J’avoue que c’est une totale réussite.

Je prends acte et je transmettrai mon rapport au bureau national, afin de prendre les décisions qui s’imposent, dans les plus brefs délais. Dès maintenant, les commerçants de Tizi-Ouzou peuvent compter sur notre soutien», dira-t-il. Voilà qui met-il fin au «règne» de l’ancien bureau local de l’UGCAA très décrié ? Concernant l’avis anonyme qui annonce une grève pour le 2 janvier, les commerçants ont été catégoriques pour dire qu’ils ne sont pas du tout concernés : «Nos revendications ont été satisfaites, il n y a aucune utilité de recourir à la grève, d’autant plus que l’appel est anonyme même si on a voulu nous le coller. Les commerçants travailleront comme un tout autre jour, que la population se rassure, les commerces ouvriront le 2, le 3 et tous les jours», déclarera en fin de séance Samir Djebbar à la presse.

Hocine Moula