Opération de dépistage du diabète et de l’HTA

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Hier, plus d’une centaine de personnes ont participé à l’opération de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle (HTA) organisée par l’association locale «Relais solidarité», en collaboration avec l’association des diabétiques de la wilaya d’Alger, à Ath Yenni, localité sise à une quarantaine de kilomètres au Sud-est de Tizi-Ouzou. L’opération a été lancée vers 9h du matin au niveau de la polyclinique Kaci Ghanes, au profit des habitants de la localité et ceux des localités avoisinantes. L’objectif est de connaître le nombre de personnes atteintes de ces deux maladies et orienter ceux ou celles dont le dépistage s’avère positif pour se prendre en charge. Pour l’occasion, des conseils ont été donnés aux citoyens par le Dr Azoug Saïd, membre de l'association des diabétiques de la wilaya d'Alger, afin de prévenir contre ces maladies. À noter que l’opération a pris fin à 16 heures.

Nadia Rahab