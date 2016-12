Cinq casemates de terroristes détruites

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Cinq casemates pour terroristes ont été détruites, mercredi à Béjaïa, par un détachement de l’Armée nationale populaire, a indiqué, avant-hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a détruit, le 28 décembre 2016 à Bejaïa, cinq casemates pour terroristes», a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Mechria, deux narcotrafiquants à bord d’un camion chargé de 199 kilogrammes de kif traité.

A Bordj Badji Mokhtar, un détachement de l’ANP a appréhendé deux contrebandiers et saisi 7,75 tonnes de denrées alimentaires et 4.200 litres de carburant, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à El-Oued, deux autres contrebandiers à bord d’un camion chargé de 8 240 unités de différentes boissons.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen, à El-Taref, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 38 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines.