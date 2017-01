Démantèlement d’un bar clandestin

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Il y a moins d’un mois, le tribunal correctionnel de Draâ El-Mizan avait condamné huit femmes et un homme après le démantèlement d’un lieu de débauche et d’un bar clandestin sur le CW128, non loin de la ville de Boghni Une énième fois encore, les éléments de la gendarmerie nationale viennent de réussir un nouveau coup toujours au même endroit. En effet, selon nos sources, l’endroit ciblé par cette descente des services de sécurité, dans la nuit du samedi à dimanche derniers, est une bâtisse, comprenant de nombreuses pièces, qui servait de lieu de débauche de bar clandestin, située au lieu-dit «Ichiouache». Au cours de leur perquisition, les gendarmes ont interpellé pas moins de cinq femmes, originaires des autres wilayas du pays, qui s’adonnaient à la prostitution et cinq hommes, dont le propriétaire des lieux. Par ailleurs, selon nos sources, des armes blanches, dont un sabre ,des préservatifs, une importante somme d’argent et huit cent bouteilles de boissons alcoolisées ont été saisis, après une fouille minutieuse des moindres recoins. Il est, donc, à attendre leur verdict qui sera prononcé par le tribunal correctionnel de Draa El-Mizan, aujourd’hui lundi, après leur comparution devant le parquet de la même juridiction, selon les nouvelles procédures judiciaires.

Essaid Mouas