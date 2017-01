Un pédophile pris en flagrant délit

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

La semaine passée, un jeune homme d’une trentaine d’années, répondant aux initiales M. B., a été pris en flagrant délit d’atteinte à la pudeur sur un adolescent ne dépassant pas les 13 ans. Les faits se sont produits dans une paisible localité non loin du chef-lieu communal, lorsque la victime s’est rendue dans une oliveraie à la recherche d’une petite quantité d’olives à écouler pour se faire un peu d’argent de poche. Mal lui en prit, car il a été accosté par un jeune homme qui l’a entrainé loin des regards pour abuser de lui. Les cris de l’enfant ont vite attiré l’attention des agriculteurs se trouvant dans les champs, qui ont accourus à son secours. Et sur place, la découverte était insoutenable. L’alerte a été vite donnée pour que les services de sécurité interviennent pour arrêter l’agresseur. Après son audition, ce dernier a avoué les faits qui lui sont reprochés et a été immédiatement mis en détention provisoire en attendant sa comparution. Par ailleurs, un cas d’harcèlement sur mineur s’est déjà produit dans cette commune il y a de cela presque deux mois. C’est, faut-il le rappeler, un quadragénaire qui n’arrêtait pas d’harceler une fillette de neuf ans. Voyant que l’adulte exerçait sur elle une pression, elle se confia à ses parents qui iront déposer plainte. Les services de sécurité ont pris les choses très au sérieux pour le convoquer et l’interroger. Après quelques heures d’audition, il avoua les faits en reconnaissant son acte. Après sa mise en détention préventive, il est passé devant le juge et écopera d’une peine de cinq ans de prison ferme.

S. M.