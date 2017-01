23 projets bloqués par les oppositions

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Les agressions dont font l’objet les ouvrages et les réseaux d'électricité et de gaz dans la wilaya de Bouira se sont multipliées durant l’année 2016. 115 cas pour le réseau électrique de moyenne tension et 68 cas pour le réseau de gaz naturel.

Ces incidents à répétition ont causé un préjudice financier, technique et moral important à la SDC de Bouira, ainsi qu’à ses abonnés particuliers et professionnels. En effet, et d’après les chiffres avancés par la cellule de communication de la SDC, pas moins de 168 cas d’agressions ont été enregistrés sur les réseaux d’électricité et de gaz, dans la période allant du 1er janvier au 15 novembre 2016. Ces incidents ont été causés par des engins de différents promoteurs et entreprises. Des câbles électriques et des conduites de gaz ont été altérés lors de travaux. Les particuliers aussi causent des dommages aux réseaux aériens et souterrains, avec notamment le non-respect de la distance exigée par les normes techniques pour leurs constructions. Signalons que les constructions et les travaux à proximité d'ouvrages d'adduction au gaz naturel et à l'électricité sont une préoccupation permanente pour les responsables de la société. Il faut dire que c'est surtout l'absence de coordination entre les entreprises et autres administrations qui est à l'origine de ces empiétements sur les réseaux. Des projets sont en effet de plus en plus réalisés dans le voisinage des ouvrages de gaz, sans respect du couloir de servitude. Toujours selon les mêmes statistiques, ces atteintes ont causé plus de 68 pannes d’alimentation en gaz, en privant pendant plusieurs jours plus de 3 615 abonnés, et 43 suspensions d’alimentation en électricité, pénalisant ainsi plus de 6450 abonnés. Le même service assure par ailleurs que 30% des cas d’agressions sur le réseau électrique sont signalés dans la daïra de Bouira, 26 % à Sour El-Ghozlane, 16% à Aïn-Bessem, 14 et 15% respectivement à M’Chedallah et Lakhdaria. Concernant les cas d’atteinte aux réseaux de gaz, 38% ont été enregistrés dans la daïra de Bouira, 31% à Sour El-Ghozlane, 15 % à Aïn-Bessem, 9% à Lakhdaria et 7% à M’Chedallah.

5 projets structurants, 5 programmes d’état d’alimentation en gaz et 13 d’électricité en stand-by

Si le problème des agressions d’ouvrages demeure inquiétant à Bouira, un autre problème de taille préoccupe également la SDC. Il s’agit du problème des oppositions récurrentes qui bloque bon nombre de projets importants dans plusieurs localités de la wilaya. Toujours selon le rapport de la cellule de communication, plusieurs projets importants dans le secteur sont victimes de blocage dû à des oppositions formulées par des propriétaires de terrains. Cet épineux problème touche désormais d’autres secteurs et administrations que la SDC, à l’image des zones d’activités, de l’ADE et même de la SONATRACH, qui sont privées d’alimentation en électricité ou en gaz, à cause de ces oppositions. Le projet de raccordement à l’électricité de la station de pompage de pétrole de la SONATRACH à Ath-Mansour est à l’arrêt depuis 2005, suite à une opposition de propriétaires au passage de la ligne de moyenne tension (MTA) sur leurs terrains. Ces derniers exigent des indemnisations au préalable. A Ath-Leqsar, le projet d’électrification des stations de pompages d’eau SP2, SP3 et SP4 (à partir du barrage Tilesdit), est bloqué par une opposition depuis 2008. Actuellement, ces trois stations sont alimentées à partir de lignes électriques de secours, une solution palliative qui provoque des problèmes de surcharges et de chutes de tension dans cette région. Une étude technique pour le changement du tracé sera bientôt lancée par l’ADE. Dans la commune de Lakhdaria, deux projets importants sont bloqués par les propriétaires d’une collectivité agricole (UAC). Il s’agit du projet d’électrification de la station de pompage d’eau SP2 du barrage Koudiat Acerdoun et de l’alimentation en électricité de la zone industrielle de la commune d’Aomar. Au chef-lieu de la wilaya, le projet de création d’une nouvelle ligne de moyenne tension, à partir du poste ‘’Thameur’’, pour le renforcement de la puissance au niveau de la ville de Bouira, est aussi compromis par une opposition formulée par des citoyens, au niveau de la localité de Sidi Ziyane, à quelques encablures de la ville de Bouira. Le taux d’avancement des travaux est pourtant de 80%. Au cours de l’année 2016, pas moins de cinq cas d’opposition pour des projets de raccordement au gaz naturel ont été signalés à travers la wilaya de Bouira, privant ainsi les citoyens de plusieurs localités de cette énergie. Ces cas ont été signalés au niveau de la commune d’El-Esnam (Ichihen) Saharidj (Illilten), El-Mokrani, Ahnif (Ighil N’ath Ameur, Ighil N’ath Rayou) et Bouira (extension du gaz vers le village Ouadia). Pas moins de 13 projets de réalisation électrique sont également bloqués par des oppositions à Kadiria (2), Bechloul (2), M’Chedeallah (4), Haïzer (3), Lakhdaria et à Bouira.

Oussama Khitouche