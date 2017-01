Les travailleurs menacent d’une grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Réclamant depuis novembre dernier le départ de leur ‘’nouveau-ancien’’ directeur, les travailleurs de l’établissement hospitalier spécialisé en rééducation d’Il-Maten, dans la wilaya de Béjaïa, brandissent la menace d’une «grève générale et illimitée à partir du 8 janvier 2017». Dans un préavis de grève daté du 29 décembre dernier, le Snapap, le Snapsy et le collectif des travailleurs de cet établissement regrettent la non-prise en charge de leurs revendications par leur tutelle, dont «le départ du directeur et la restitution du logement de fonction (…)». «Pour la énième fois, nous demandons à la DSP ainsi qu’à notre tutelle de prendre en charge nos revendications et de régler nos problèmes dans les plus brefs délais, avant que la situation ne dégénère», mettent-ils en garde dans un PV de réunion tenue le 29 décembre 2016. Pour rappel, le ministère de la Santé a décidé dernièrement de «réinstaller» l’ancien directeur de cet établissement, démis de ses fonctions par le passé, suscitant la colère des travailleurs. «Suite à l’inattendue et irréfléchie (re) nomination de cet ancien directeur, déjà démis de ses fonctions en avril 2014 pour sa gestion catastrophique sur tous les plans, nous considérons que cette décision vient déstabiliser le bon fonctionnement de l’établissement, donnant ainsi la possibilité de réveiller son esprit revanchard à quelqu’un qui excelle dans l’art du mensonge et de la manipulation», écrivaient les travailleurs de l’EHS d’Il-Maten dans une requête adressée en novembre dernier au ministre de la Santé. Les rédacteurs du document se déclaraient farouchement opposés à «cette nomination» et mettaient en garde leur tutelle quant aux «conséquences de cette décision irréfléchie». Et suite à la non-prise en charge de leurs revendications, les travailleurs mécontents de l’EHS d’Il-Maten menacent, désormais, d’enclencher une «grève illimitée et paralysante de toutes les activités», à partir du 8 janvier prochain. Selon les syndicats dudit établissement, plusieurs représentants des travailleurs sont poursuivis en justice par l’actuel directeur de l’EHS d’Il-Maten. Un responsable, note de son côté le conseil médical du dit établissement, «profite d’un salaire sans travailler, de logement de fonction sans fonction depuis avril 2014 (…)».

D. S.