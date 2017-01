27 blessés dans 21 accidents routiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Durant la semaine allant du 18 au 24 décembre dernier, les services de la Protection civile de Boumerdès ont effectué 441 interventions au niveau de neuf communes du département. Il s'agissait d'actions enclenchées d'urgence pour des évacuations sanitaires ou pour répondre à des appels au secours, suite à des accidents de la circulation, d’autres domestiques et des incendies. Le communiqué de la Protection civile fait état de 50 interventions pendant cette semaine, suite à 21 accidents routiers ayant occasionné 27 blessés, dont 6 au chef-lieu de la wilaya. Le même bilan cite 205 interventions, durant lesquelles des soins ont été prodigués sur place, pas moins de 172 malades évacués et 35 victimes d'accidents domestiques ont été secourues, notamment au niveau de la commune de l'ex-Rocher Noir. Deux patients sont décédés, selon le même bilan, dans les localités de Khémis El Khechna et Zemmouri El Bahri, au cours de leur transfert vers les structures sanitaires spécialisées de la périphérie. Les services de la protection civile ont également enregistré 23 interventions pour éteindre 11 feux, dont trois se sont déclarés dans la commune des Issers, durant la dite période. à ce bilan s'ajoutent d'autres sorties, au nombre de 163, dont 51 au chef-lieu de la wilaya, indiquent les responsables de l'instance sus mentionnée qui ne donnent par ailleurs, et pour l’heure, aucun chiffre précis des dégâts engendrés par les dernières intempéries.

Salim Haddou