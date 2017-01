Des directeurs de l’exécutif font dans la proximité

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le calme est revenu, avant-hier jeudi, dans la région de M’Chedallah après trois jours de soubresauts et d’escarmouches entre des jeunes et les brigades de gendarmerie de M’Chedallah et de Chorfa. Les pneus enflammés devant ces institutions et les jets de pierres dont elles ont été la cible n’auront toutefois pas fais réagir les gendarmes et les manifestants ont été vite rappelés à la raison par les sages de ces localités. Les commerces qui ont tous rouvert, n’ont, contrairement aux deux premiers jours, pas été contraints à baisser leurs rideaux par les manifestants. La circulation automobile sur les RN15 et 26 n’a pas connu de perturbations et aucune route n’a été bloquée, au grand bonheur des citoyens qui ont renoué avec les déplacements et les emplettes quotidiennes. Toujours durant la journée du jeudi, une importante délégation de la wilaya, composée notamment de plusieurs directeurs de l’exécutif et de responsables locaux, a été dépêchée par le wali de Bouira et a tenu deux rencontres avec la population et les commerçants, au niveau des communes de Chorfa et Saharidj. Ces deux rencontres tenues au niveau des sièges de ces deux APC étaient une occasion pour les populations de ces deux communes afin d’exposer leurs préoccupations et revendications. Les responsables de la wilaya ont insisté à cette occasion d’impliquer l’ensemble des acteurs locaux, pour le rétablissement du calme et de la sérénité. Ils affirmeront aussi que l’ensemble des revendications soulevées par les citoyens seront fidèlement transmises au wali et toutes les possibilités seront étudiées pour leurs concrétisations. Parmi ces revendications, on citera l’accomplissement des programmes de développements locaux, notamment le raccordement au gaz naturel et à l’eau potable, ainsi que la prise en charge effective des réseaux routiers et l’élargissement de la couverture sanitaire. Les citoyens présents à ces deux rencontres ont conclu, et à l’unanimité, sur la nécessité de l’arrêt de toute forme de violence ainsi que l’établissement de cercles de débats et de liaisons entre les citoyens et les responsables de la wilaya. À El-Esnam toutefois, quelques jeunes ont tenté de bloquer la RN5 jeudi après-midi. Ils étaient une cinquantaine à vouloir perturber la circulation automobile, mais les éléments de la sûreté urbaine de la localité, qui sont intervenus très rapidement, ont pourchassé les manifestants et la circulation automobile a vite été rétablie. Un jeune manifestant a été interpellé à l’issu de cette opération de police. Ce dernier a été relâché durant la même soirée. Il s’agit là de la deuxième tentative avortée de blocage de cet axe routier grâce à la vigilance des services de sécurité, mais l’ensemble des commerçants de la ville d’El-Esnam étaient ouverts.

O. S. et A. C.