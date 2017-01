Grand volontariat pour nettoyer le barrage Taksebt

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Un grand volontariat a été organisé, hier, pour le nettoyage du barrage de Taksebt, situé à une dizaine de kilomètres au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Des moyens humains et matériels ont été déployés pour cette opération d’envergure, à laquelle ont pris part plus de 350 personnes. Cette opération, qui a également touché les grands axes menant vers les daïras d’Ouacif, Ouadhias et Ath Yenni, a été décidée lors d’une réunion présidée par le wali Bouderbali, tenue avant-hier au siège de la wilaya. Une réunion qui a regroupé les chefs de daïras des trois localités précitées, les responsables des directions ainsi que l’association scientifique écologique Arc-en-ciel, l’initiatrice de ce large programme qui a touché les localités des deux rives. Rappelons que les villages relevant de la daïra de Larbaâ Nath Irathen étaient les premiers à signer la Charte de l’environnement et la propreté. Celle-ci s’articule autour de 8 axes principaux en relation avec la protection de l’environnement et visant à assurer une propreté continuelle des territoires des villages dont ils relèvent et du barrage de Taksebt. L’association Arc-en-ciel a pour objectif «d’unir les villageois autour d’actions communes de nettoyage sous forme de Thiwizi, en inter-villages et intercommunales et si nécessaire en inter-daïras», a indiqué M. Doufene qui a souligné que la même charte «exige également de ses signataires d’investir dans la gestion des déchets et des énergies renouvelables». Outre ses aspects liés à la salubrité publique, ce même document vise également à donner vie à l’agriculture de montagne et, ainsi, contribuer à favoriser l’autosuffisance alimentaire et, par ricochet, promouvoir la paysannerie, source du "commerce équitable" et du "tourisme solidaire", ainsi que la restauration et la promotion de sites historiques, culturels et publics (monuments, fontaines, mosquées, places publiques...).

Nadia Rahab