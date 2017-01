Ce sera à l'EHS Fernane Hanafi d’Oued Aïssi

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le 6ème congrès national de psychiatrie aura lieu, aujourd’hui samedi, au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé Fernane Hanafi d’Oued Aïssi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Organisée en collaboration avec le CHU Nedir Mohamed, la manifestation se place cette année sous le thème «Violence: Aspects cliniques, psychologiques, sociaux et juridiques», et verra la participation de plusieurs spécialistes de la santé mentale de Tizi-Ouzou, ainsi que d’autres wilayas, dont Blida et Alger. «Alcool et violence», «L’adolescent au volant», «violence en milieu scolaire», «aspects médico-légaux des violences sexuelles contre les enfants», sont là quelques-uns des nombreux thèmes qui seront abordés lors de ce congrès. Cette rencontre scientifique passera, donc, en revue la violence sous toutes ses formes. Elle a pour objectif de sensibiliser la population sur le phénomène. «Nous visons, à travers ce genre de manifestations, de toucher la population, notamment la cellule familiale, puisque c'est le pilier de la société. Nous devons, ainsi, prévenir avant de guérir. Il faut mettre le holà à toute forme de violence!», indiquera M. Bounous Lounès, directeur de l'établissement. «Il faut impérativement renouer avec les anciennes valeurs et principes de notre société. Tout le monde est concerné par le phénomène de la violence qui prend, aujourd’hui, davantage d’ampleur», dira notre interlocuteur. Par ailleurs, l’EHS a réussi, sous la coupe de son actuel directeur, de faire de grands pas en avant à travers différentes opérations, dont la réfection de l'établissement, et des formations au profit du personnel. Des médecins psychiatres ont, ainsi, bénéficié de formations post-universitaires, le staff de la cuisine d'une formation au niveau de l'institut d'hôtellerie de Tizi-Ouzou, ainsi qu’une formation en soins d’urgence et sécurité interne, assurée par la protection civile de Tizi-Ouzou, au profit des agents de sécurité, des brancardiers, des infirmiers et des agents de service des pavillons. Durant les deux derniers mois de l’année écoulée, les services de l'hôpital ont effectué un nombre de 3.674 consultations de psychiatrie, 1074 consultations en urgence de psychiatrie, 353 consultations en pédopsychiatrie, 804 consultations en psychologie de l’enfant, 718 consultation en psychologie de l’adulte, en plus d'autres consultations en orthophonie, stomatologie, et en médecine générale. Il est à signaler que l'hôpital dispose, depuis décembre de l’année 2014 , d'un service de pédopsychiatrie à vocation régionale qui assure actuellement le suivi régulier de pas moins de 800 patients enfants.

Dounia Farah