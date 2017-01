Les étudiants du département de français en grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Les étudiants du département des lettres et langue française de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont entamé, avant-hier, un mouvement de grève pour dénoncer les conditions d’études qu’ils jugent «déplorables». En effet, tôt dans la matinée, tous les amphithéâtres étaient fermés ainsi que l’accès aux différentes salles. D’après les étudiants grévistes, leur objectif est de «dénoncer la défaillance des appareils de chauffages et le manque du matériel informatique dans le laboratoire de langue». Ils estiment que les conditions d’études sont loin d’être réunies, lesquelles sont pour le moins «inacceptables». Les protestataires dénoncent aussi «la sourde oreille de la direction de l’université» face à cette situation qui prévaut au sein de la faculté des lettres et des langues. «Malgré nos réclamations faites à maintes reprises, la direction de l’université ne bouge pas le petit doigt pour remédier à cette situation préoccupante», regrette Ali, un étudiant dudit département. Pour l’instant, rien n’augure à l’arrêt de cette protestation, car les étudiants grévistes sont déterminés à poursuivre leur action jusqu’à satisfaction de leurs revendications.

Aziz C.