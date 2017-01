Quatre trafiquants de stupéfiants arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et suite à un renseignement recueilli sur le terrain faisant état d’un trafic de stupéfiants dans la région d’Ouaguenoun, les forces de police de la sûreté de daïra ont arrêté deux individus, âgés de 29 et 32 ans, circulant à bord d’un véhicule à l’intérieur duquel une quantité de 142 grammes de kif traité, destinée à la commercialisation, a été saisie. Deux autres individus, âgés de 29 et 30 ans, ont été arrêtés par la suite dans le cadre de cette affaire. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour détention de stupéfiants à des fins de commercialisation. Présentés au parquet de Tigzirt, le 4 janvier dernier, deux ont été mis en détention préventive alors que les deux autres ont été placés sous contrôle.