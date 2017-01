Ould Ali appelle à conjuguer les efforts

Par DDK | Il ya 49 minutes | 45 lecture(s)

Le ministre de la Jeunesse et des sports, M. Ould Ali El Hadi, a estimé hier que la Kabylie, tout comme l’Algérie entière, gagnera en conjuguant les efforts pour dépasser les difficultés et que la violence ne réglera rien.

«Les Algériens ont conscience où les troubles peuvent les mener et le pays avec. Ils n’ont pas oublié ce qu’ils ont enduré et ils ne sont pas prêts à revivre ces moments de violences», a-t-il déclaré en marge de sa visite à Tizi-Ouzou en réaction directe aux récents événements vécus par la wilaya de Béjaïa. à toutes les escales qu’il a eu à faire, M. Ould Ali a plaidé pour l’apaisement et à célébrer Yennayer dans la communion. Il mettra en exergue que l’administration centrale a spécialement instruit toutes les directions à travers l’ensemble des wilayas du pays pour célébrer Yennayer. Il indiquera par ailleurs que les festivités officielles auront lieu dans la wilaya de Tlemcen, à Beni Senous. A noter que durant cette visite, il n’ a pas manqué de faire plusieurs inspections sur divers projets engagés à travers diversses localités de la wilaya notamment à Tizi Gheniff, Mechtras, avant d’aboutir au chef-lieu où il a fait des crochet à l’OPOW un des sites qui abrite les festivités de Yennayer. En effet, accompagné d'une forte délégation, à sa tête le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, Ould Ali a pris tôt le matin la direction de la région de Tizi-Gheniff, 50 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya. Il fut accueilli à son arrivée par le maire de la commune, M. Said Mansour. Une troupe d'Idheballen emplissait les lieux de sa belle musique qui faisait oublier le froid glacial qui sévissait en ce mardi matin. Le ministre a d’ailleurs salué les artistes, les encourageant à sauvegarder cette musique du patrimoine. Il a ensuite procédé à l’inauguration officielle de la salle polyvalente. C'est une infrastructure qu’attendait avec impatience la population de cette région où l'on dénombre de nombreux clubs sportifs amateurs. La deuxième étape de son périple a mené le ministre à Mechtras, dans la daïra de Boghni. Sur place, il inspectera les travaux de pose du gazon synthétique sur le terrain communal et visitera le foyer de jeunes. Le ministre réitérera son engagement à booster tous les projets inscrits dans ces communes afin de développer le sport et encadrer la jeunesse. Il s’agit notamment de la salle omnisports et la piscine de Draâ El-Mizan, ainsi que la piscine semi-olympique de Boghni.

Amar Ouramdane