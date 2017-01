Les propriétaires des fusils de chasse en sit-in

Par DDK | Il ya 48 minutes | 37 lecture(s)

Les propriétaires des fusils de chasse, confisqués durant les années 1990 dans la wilaya de Bouira, sont revenus, hier, à la charge en organisant un sit-in de protestation au niveau de la place du centre-ville de Bouira, pour réclamer une fois de plus la restitution de leurs armes. D’après les protestataires, l’opération de restitution est à l’arrêt depuis décembre 2014, et à ce jour, aucune des nombreuses promesses formulées par les responsables civils et militaires locaux n’a été concrétisée. Selon M. Abdelkader Guerrache, porte-parole de l’association des propriétaires des fusils de chasse confisqués, «une délégation des protestataires a été reçue par le chef du secteur militaire de Bouira durant la matinée d’hier et un état des lieux a été exposé». Selon notre interlocuteur, le même responsable a affirmé qu’un quota de 3 036 fusils est prêt à être restitué à ses propriétaires. «Une liste de 3 036 propriétaires a été effectivement validée par les services du ministère de la Défense. Ces derniers seront convoqués pour récupérer leurs armes dans un délai maximal de 15 jours. Il reste encore une liste de 2 037 propriétaires, actuellement en cours d’enquête, qui sera finalisée très bientôt», affirme notre interlocuteur.

O. K.