GoFast devient Weaving Group

Par DDK | Il ya 47 minutes | 41 lecture(s)

“Bonjour, c’est avec plaisir que je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une magnifique année 2017. Je saisis cette occasion pour vous annoncer la nouvelle identité du groupe GoFast. Fidèle à son ADN, GoFast Group devient Weaving Group. Quand, en 1983, Arezki Idjerouidene fondait GoFast, son souhait premier était de faciliter les échanges et le rapprochement entre les personnes, les cultures et les pays, en permettant la mobilité des biens pour les mettre, comme il aimait le dire, «à votre service». Il a, pour cela, progressivement créé une offre complète de service de transport d’effets personnels et de marchandises, qu’il a su diversifier au fil des années pour se hisser au rang de leader sur le marché des transports. Depuis, cette ambition originelle n’a cessé d’animer le groupe. Au cours des trois dernières décennies, la dynamique d’accélération insufflée par son fondateur nous a conduits à étendre notre périmètre d’action à de nouveaux secteurs, du transit à l’industrie, en passant par l’aérien, le tourisme ou encore la communication, toujours en mettant l’humain au centre. Notre nouveau nom Weaving Group vient conforter cette mission. Weaving signifie tissage. Ce mot a toujours sonné juste dans nos esprits : au sens propre comme au sens figuré, le mot tissage est synonyme de proximité et de lien. C’est en se transformant et en s’adaptant - aux besoins, aux époques, aux cultures, aux savoir-faire et aux spécificités locales - que le tissage, sous toutes ses formes, a perduré et évolué au fil des siècles. Reflet profond de ce que nous sommes, ce nouveau nom vient cristalliser le projet du groupe : tisser des liens entre les individus, les pays et les structures et permettre à des entreprises qui partagent cet ADN de se développer. Une nouvelle identité au service d’une ambition réaffirmée : être le terreau de marques fortes, créatrices de lien. Plus encore qu’une nouvelle page de notre histoire, cette nouvelle identité constitue un engagement pour l’avenir, pour toutes les marques qui font aujourd’hui le groupe et celles qui viendront le rejoindre. Nous continuerons ainsi à faire ce que nous avons toujours fait depuis nos débuts : oser et mettre l’audace au cœur de notre dynamique. Nous sommes heureux de partager avec vous ce nouveau chapitre de notre histoire, qui, nous en sommes convaincus, ne fera que renforcer les liens déjà tissés ensemble depuis de nombreuses années».