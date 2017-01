Deux narcotrafiquants écroués

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 140 lecture(s)

Deux individus, impliqués dans des affaires de trafic de drogue, ont été interpellés dernièrement par les services de la sûreté de wilaya et écroués, a-t-on appris de source sécuritaire. Le premier mis en cause, âgé de 35 ans, a été arrêté par les agents de la police judiciaire, au lieu-dit «Sacré-bois», en possession de 89,4 g de kif traité préparé pour la vente. La perquisition effectuée à son domicile a permis aux mêmes agents de récupérer une autre quantité de kif traité de 69,1 g, a indiqué notre source. Pour leur part, les éléments de la première sûreté urbaine ont arrêté un «dangereux individu, spécialisé dans la commercialisation de la drogue», au niveau du marché «Les Babors». âgé de 51 ans, cet individu a été pris en flagrant délit avec 48 comprimés de Parkidyl et une quantité de kif traité destinée à la consommation. Ces deux repris de justice ont été présentés devant le tribunal de Béjaïa et placés sous mandat de dépôt pour «détention et commercialisation de drogue».

Boualem S.