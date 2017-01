Un forcené sème la terreur sur la RN12

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 342 lecture(s)

Les automobilistes empruntant la route nationale n°12, reliant Béjaïa à Tizi-Ouzou, via El-Kseur et Adekar, ont eu, lundi dernier, la frayeur de leur vie à la vue d’un homme menaçant armé d’un fusil, ayant pris position sur l’accotement de la route. Le forcené, souffrant vraisemblablement de troubles mentaux, a été vite maîtrisé par les agents de la police de la sûreté de daïra d’El-Kseur qui ont été alertés par des citoyens de la ville éponyme, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, qui précise que l’arme, un fusil de chasse de calibre 16, a été saisie, alors que le mis en cause a été conduit par des pompiers à l’hôpital. Un PV a été dressé à l'encontre de cet individu, âgé de 48 ans, pour «détention d’arme de type 5 à feu sans autorisation», en attendant sa présentation devant les juridictions compétentes.

D.S.