Yennayer dramatique à Béni Yenni

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 575 lecture(s)

Les habitants de la localité d’Ath Lahcène, dans la commune de Béni Yenni, se sont réveillés, avant-hier, sur un drame qui les a plongés dans l’émoi. Un homme âgé de 47 ans, répondant aux initiales C. A, plus connu dans la région sous le nom de Lyazid, a été retrouvé mort dans des circonstances floues. En effet, la victime a été retrouvée allongée par terre au bas d’un chemin au lieu-dit M’hetsou, pas loin de son lieu de travail. «La victime avait une grosse plaie au niveau de la tête», selon la Protection civile. Lyazid souffrait d’un léger handicap physique qui ne l’empêchait pas pour autant de travailler comme gardien dans une huilerie à Ath Lahcène. La dépouille mortelle a été transférée aussitôt par les éléments de la Protection civile d’Ouacif à l'EPSP de Béni Yenni et devait être enterrée hier.

K. H.