Même Amar Ghoul s’y met maintenant

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes

Le président de TAJ, Amar Ghoul, a choisi la journée d’avant-hier, qui correspondait au premier jour de l’an berbère Yennayer, pour effectuer une visite de proximité dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le choix n’est pas anodin pour les observateurs qui estiment que le sénateur du tiers présidentiel est dans une démarche de «séduction». Amar Ghoul a profité de l’occasion de sa présence à Tizi-Ouzou pour revendiquer «l’institutionnalisation» de Yennayer comme journée fériée. «On a demandé, mardi, lors de la réunion du bureau politique via un communiqué officiel, l’institutionnalisation de Yennayer jour férié», a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec ses militants qu’il a animé à la salle Alliance de la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou. «Yennayer appartient à tous les Nord-Africains et Algériens de Tizi-Ouzou à Tlemcen, à Tamanrasset, à Tébessa et à travers toute l’Algérie», a-t-il ajouté en insistant sur la dimension «nationale», voire «continentale» de l’événement. L’ex-ministre des Travaux publics, dans sa quête de l’électeur kabyle, a par ailleurs marqué sa présence à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, où il s’est arrêté aux différents stands d’expositions pour discuter avec les citoyens et leurs souhaiter une bonne année. À Draâ Ben Khedda, Amar Ghoul a effectué une autre escale dans un café populaire qu’il avait choisi pour se rapprocher de la population. Pour clôturer sa visite dans la wilaya, Amar Ghoul a visité la zaouïa de Sidi Mansour à Timizart.

Kamela Haddoum