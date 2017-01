Chorfa ébranlée par une intoxication alimentaire

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 426 lecture(s)

Plusieurs personnes ont été victimes, jeudi dernier, d’une intoxication alimentaire, au chef-lieu de la commune de Chorfa. Elles avaient consommé du couscous offert, aux passants, par le collectif de citoyens bénévoles de cette commune qui a organisé, en collaboration avec l'APC, une offrande en guise de célébration du nouvel an amazigh. Au pavillon des urgences de l’hôpital de M’Chedallah, toutes les salles et les couloirs étaient bondés de personnes, dont l’âge varie entre 50 et 70 ans. Des personnes prises de douleurs au niveau du ventre et des vomissements. Rencontré sur les lieux, le maire de la municipalité, M. Khellal Zoubir, n'arrivait pas à expliquer les causes de cette intoxication collective d'autant plus que, selon lui, «la nourriture était préparée dans de bonnes conditions d'hygiène au niveau d'un local de l'APC». D’autres victimes de cette intoxication ont été évacuées vers les hôpitaux de Tazmalt et d’Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, et vers les polycliniques d’Ath-Mansour et Aghbalou et l’EPH de Bouira. En tout, ce ne sont pas moins de 904 personnes qui ont été admises dans ces structures de santé. Ne présentant aucun signe grave, les victimes ont rejoint leurs domiciles au cours de la matinée d’hier, après avoir reçu les soins nécessaires. À noter que le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, accompagné du DSP, se sont rendus, durant la même soirée, à l’hôpital de M’Chedallah pour s’enquérir de l’état de santé des victimes de cette intoxication.

Oulaid Soualah