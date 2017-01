Les RN 15, 33 et 30 fermées par la neige

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 190 lecture(s)

Plusieurs axes routiers ont été bloqués à la circulation à travers la wilaya de Bouira et de Tizi-Ouzou à cause des chutes de neige, dès la veille de Yennayer. Au cours de la soirée de mardi dernier, d’abondantes chutes de neiges se sont abattues sur les reliefs de plus de 900 mètres, à l’image de la localité d’Aghbalou, où la RN15, reliant Chorfa à Tizi-Ouzou, était fermée à hauteur du col de Tirourda. De même pour la RN30, où la poudreuse a obstrué le col de Tizi N’Kouilal sur les hauteurs de Saharidj. La RN33, menant de la ville de Haïzer vers la station climatique de Tikjda, est également recouverte d’un manteau blanc, rendant l’accès assez difficile par endroits. Au sud de la wilaya de Bouira, le réseau routier demeurait difficilement praticable sur la RN8, notamment au niveau du col de Dirah, sur la RN18 culminant à 1 100 m et au niveau du col de Bekkouche sur le CW127 reliant la ville de Bouira à Sour El-Ghozlane. La circulation automobile s’est retrouvée, en conséquence, paralysée sur les hauteurs de la commune d’Ath Laâziz, où plusieurs villages étaient isolés par la poudreuse ayant recouvert les reliefs menant vers Boghni, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Au niveau de la commune de Sour El-Ghozlane, dans la wilaya de Bouira, plusieurs villages se sont retrouvés isolés, en raison des fortes précipitations de neige enregistrées durant la même soirée. Le chemin communal reliant les deux villages d’Ouled Gacem et Assila, est resté bloqué durant toute la matinée de mercredi dernier. Ce n’est que vers le début de l’après-midi que les engins de la DTP ont réussi à débloquer la route.

H. B. et O. K.