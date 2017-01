Le collectif associatif honore le Président Bouteflika

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 186 lecture(s)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera honoré, aujourd’hui, par le collectif des associations de la commune de Taghzout, au nord de la wilaya de Bouira. Un burnous blanc d’honneur lui sera décerné en reconnaissance à son «engagement continu pour la paix en Algérie et pour la nationalisation, l’officialisation et la modernisation de la langue amazighe en Algérie. C’est du moins ce que nous ont assuré, jeudi dernier, les membres dudit collectif. La distinction sera remise par les représentants du mouvement associatif local, au village Tassala relevant de la même commune, à l’occasion du programme de célébration du nouvel an berbère ‘’Yennayer’’ au wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, qui sera présent au village à cette occasion. Les membres du collectif des associations assurent que cette distinction intervient dans un moment où «le président de la République est engagé dans une œuvre historique pour la réhabilitation de tamazight, son développement et sa généralisation», ont-ils ajouté. À noter que le collectif des associations de Taghzout a préparé, cette année, un riche programme pour la célébration de Yennayer au niveau du village Tassala, notamment à travers l’organisation de plusieurs expositions et des représentations artistiques et théâtrales pour marquer cette date du patrimoine national.

O. K.