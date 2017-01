Deux terroristes éliminés et deux autres capturés

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 211 lecture(s)

Intervenant à nouveau dans les anciennes zones sensibles de la Kabylie et de l'est du pays, les forces combinées de sécurité viennent de réussir d'autres opérations contre les groupuscules islamistes irréductibles. En effet, la brigade locale de la gendarmerie nationale a pu capturer deux éléments de soutien au terrorisme à l'est de Boumerdès, avant hier jeudi, après avoir démasqué, puis arrêté, il y a une dizaine de jours, pas moins de huit individus fortement soupçonnés, eux aussi, d'accointance avec l'ex-G.S.P.C. Le même jour, une patrouille de l'A.N.P s'était illustrée par une action ayant permis d'anéantir deux terroristes et de récupérer un lot d'armement, au lieu-dit «Boudoukha», relevant de la commune de Ain Kechra, à l'ouest de Skikda. Les deux sanguinaires abattus répondent aux noms de Ch. Messaoud, alias Abou Tamim et Dj. Idriss, alias Abou Oumeir. Ces deux nouvelles interventions salutaires sont, selon toute apparence, une fois de plus, le fruit d'un travail de renseignement méthodique, au cours duquel les services de sécurité ont procédé au recoupement des informations émanant de leurs agents de liaison et des repentis ou de terroristes capturés. En tout cas, le ratissage, sans interruption des maquis par les brigades militaires, se solde presque quotidiennement par des exploits contre l'ex GSPC, depuis quelques années. ''Dans le cadre de la lutte anti terroriste, un détachement de l'armée nationale populaire, relevant du secteur opérationnel de Skikda, 5e région militaire, a neutralisé hier soir ( ndlr, jeudi dernier) deux terroristes lors d'une embuscade tendue aux environs de la zone de Boudoukha, dans la commune de Ain Kechra. Cette opération a permis la récupération d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, d’un fusil semi-automatique de type seminov et d’une quantité de munitions . Dans ce même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Boumerdès, 1ère R.M, deux éléments de soutien aux groupes terroristes», lit-on dans un communiqué rendu public par le ministère de la défense. Ces deux interventions militaires réussies s'ajoutent, en ce début de l'an 2017, à d'autres opérations de qualité, dont l'une s'était soldée, il y a douze jours au centre urbain de Laghouat, par l'élimination de quatre terroristes, parallèlement au renforcement de la surveillance des frontières du pays, l'arrestation de nombreux suspects de l'ex GSPC à Boumerdès et la démolition de plusieurs casemates dans différents coins de montagnes de la Kabylie maritime .

Salim Haddou