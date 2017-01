Le Pr Messaoudi nouveau doyen de la faculté de médecine

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 312 lecture(s)

Un nouveau changement devrait intervenir, aujourd’hui, à la tête de la faculté de médecine de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on appris de source sûre. Le poste de doyen de la faculté qui restait jusque là vacant après la démission de l’ancien doyen, à savoir le professeur Salah Mansour, qui avait déposé sa démission il y a de cela plusieurs semaines, sera enfin pourvu. Le nouveau nommé n’est autre que le professeur Abdelkrim Messaoudi du service de psychiatrie du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou et non moins ancien DAPM. Ce dernier devrait être installé dès demain matin après les passassions de consignes prévues entre les deux collègues et non moins amis au siège de la direction de la faculté. Voilà qui coupe ainsi cours aux spéculations qui ont suivi le départ du Pr Salah Mansour qui, pour rappel, pressé par d’autres engagements professionnels, a dû quitter son poste malgré l’insistance des étudiants pour son maintien. Il faut dire que juste après l’annonce de son départ, bien des noms ont été cités pour prendre le poste et ces derniers étaient loin de rassurer la masse estudiantine, qui de l’avis de nombreuses voix, avait beaucoup d’estime et de respect pour le doyen partant et appréhendait beaucoup la suite. La nomination du Pr Messaoudi semble toutefois soulager les étudiants, surtout rassurés que la mutation se fera sans heurtes, surtout que les deux doyens (le partant et le nouveau) entretiennent de bonnes relations, ce qui garantira une continuité dans le travail entamé par Pr Salah Mansour.

K. H.