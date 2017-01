Le rôle de la prévention dans le développement local

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 459 lecture(s)

Le coup d’envoi du séminaire national sur «Le rôle des services de prévention dans le développement local et la promotion des investissements» a été donné hier.

Il se tient au niveau de la direction de la protection civile de la wilaya de Bouira et durera jusqu’au 17 de ce mois. L’ouverture officielle des travaux s’est faite en présence du wali de Bouira, des directeurs de la prévention représentant les 48 wilayas et des cadres de la direction générale de la Protection civile. Selon le directeur de la prévention au niveau de la direction générale, le colonel Farid Nechab, l’objectif de ce séminaire est d’exécuter les instructions des pouvoirs publics pour la prise en charge des problèmes de sécurité au niveau local. «Nous avons invité les 48 directeurs de la prévention pour travailler ensemble, afin d'harmoniser les procédures. La spécificité de l’Algérie est que chaque région a ses propres spécificités», dira M. Nechab, ajoutant que «l’investissement est le souci majeur des autorités locales». Sur le rôle de la protection civile, le colonel expliquera que les services de celle-ci veillent sur la sécurité des installations dédiées à l’investissement, des personnes et de l’environnement. Évoquant la dernière rencontre walis-gouvernement, l’intervenant précisera qu’à l’occasion de cette rencontre «beaucoup de recommandations ont été édictées par le ministre de l’Intérieur sur la facilitation des procédures et leur harmonisation ainsi que sur l’accompagnement des investisseurs jusqu’à la concrétisation de leurs projets». A ce sujet, il est clairement indiqué de mettre à la disposition des investisseurs l’aide nécessaire pour faire les études, installer les équipements et assurer la prévention en cas d’incidents. «La protection civile assure un accompagnement pendant et après la production. Ce processus commence de l’examen du dossier du porteur du projet jusqu’à l’exploitation de l’investissement», a tenu à préciser M. Nechab. Selon ce dernier, les projets d’investissement ne concernent pas seulement ceux de l’industrie, mais ils touchent les PME-PMI, les projets de montage et ceux entrant dans le cadre de la coopération internationale. Il ajoutera que la protection civile intervient dans différents secteurs. «La protection civile est concernée par plusieurs secteurs à l’image de l’urbanisme à travers les permis de construire, la construction d’immeubles et aussi la création d’établissements recevant le public», a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : «La protection civile a son mot à dire dans la prise en charge du volet sécurité en cas d’incendie, panique ou explosion». Pour le directeur, le rôle de la protection civile «n’est pas d’éliminer le risque mais de réduire celui-ci». C’est là qu’intervient la prévention, qui constitue selon lui le maillon fort dans l’investissement et la chaine de création de richesses. Revenant aux journées d’études, le colonel Nechab ajoutera que celles-ci ont pour but de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement visant la facilitation de l’investissement. Pour sa part, le directeur de la communication au niveau de la direction générale de la protection civile expliquera qu’à travers ce séminaire, les cadres de la protection civile engageront des réflexions pour pouvoir réorganiser ce qui marche bien en matière de procédures et éventuellement trouver des solutions pour ce qui ne marche pas bien. Selon lui, l’objectif est d’assurer un développement local optimal et faciliter les investissements pour créer de la richesse. Il faut préciser que 4 ateliers seront tenus à l’occasion de ce séminaire. Les cadres de la protection représentant les 48 wilayas du pays auront à aborder plusieurs axes. On peut citer ceux ayant trait à «la normalisation des procédures de l’examen et du suivi des dossiers de l’investissement», «l’uniformisation des méthodes de traitement de dossiers dans le cadre de l’examen de la demande du permis de construire», «le contrôle et suivi de l’application des mesures de prévention» ou encore «l’uniformisation des documents de prévention».

Djamel Moulla