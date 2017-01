Les citoyens d'Ath Oualvane ferment la mairie

Par DDK | Il ya 20 heures 46 minutes | 530 lecture(s)

Exaspérés par l'état qu'ils qualifient de ‘’catastrophique’’ de leur village, les villageois d'Ath Oualvane ont fermé, durant la matinée d’hier, la mairie de Saharidj. Les protestataires ont exhibé une plateforme de revendications, comprenant pas moins de 8 points détaillés. Il s’agit, entre autres, de l'état des routes et voies d'accès, «délabrées et impraticables, particulièrement en hiver», de l'éclairage public inopérant «qui nécessite une extension, pour couvrir la totalité du village et ses nombreuses cités», et la vétusté du réseau de transport et distribution de l'AEP qui nécessite ‘’une opération de rénovation en urgence, pour mettre fin au calvaire des longues ruptures et pénuries aigues de l'eau potable dans les foyers’’. Les protestataires dénoncent , également, ‘’l'absence totale d'infrastructures de loisirs au profit des jeunes livrés à eux-mêmes dans ces contrée reculées’’. Comme ils signalent la dégradation de leur unique salle de soins qui accuse aussi, selon le document, un manque en équipements médicaux. Les villageois exigent, aussi, la réalisation d'une antenne administrative, sachant que ce village, abritant environ 3000 âmes, est situé dans un lieu isolé à quelques 4 km à l'ouest du chef-lieu de commune. ‘’Une défaillance du système de rotation du ramassage d'ordures ménagères’’ est également soulevée. D’après les protestataires, l'équipe des éboueurs passe rarement dans leur village et se voient contraints, de ce fait, de procéder, eux-mêmes, à l’enlèvement des déchets ménagers, en mobilisant cycliquement leurs propres moyens, tant humains que matériels. Notons, enfin, qu’il a été constaté sur place, aux environs de 9h du matin, qu’aucune autorité ne s'est manifestée, pour écouter les revendications de la centaine de villageois. Ces derniers se sont regroupés devant le siège de l'APC, après l'avoir vidé de ses fonctionnaires et procédé à la fermeture de l'entrée principale.

Oulaid Soualah