1,62 kg de kif traité saisi

Par DDK | Il ya 20 heures 46 minutes | 341 lecture(s)

La brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Bouira a procédé, récemment, au démantèlement d’un important réseau de vente et de trafic de drogue et la saisie d’une importante quantité de kif traité. Selon un communiqué des services de la Police, le réseau était composé de deux jeunes hommes, âgés respectivement de 24 et 26 ans, résidants à la ville de Bouira, qui s’adonnaient à la vente du kif traité à travers plusieurs quartiers de la ville. D’après le même document, c’est à bord de leur voiture de type Kia Picanto que les deux dealeurs ont été interpellés, et ce, suite à des informations sûres et une longue enquête entamée par les mêmes services. Le même communiqué avance qu’une quantité de 734,5 grammes (8 plaquettes) de kif a été trouvée à bord de la voiture. Une autre quantité de 885,5 grammes de kif et une somme de 7 500 DA en liquide ont été trouvées sur le deuxième dealeur. Ce qui porte ainsi la quantité globale interceptée à 1,62 kg. Les deux dealeurs ont été présentés au procureur de la République qui a ordonné leur mise en détention provisoire, en attendant leur jugement.

O. K.