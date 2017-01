Une baisse de 26%

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 446 lecture(s)

La facture d’importation des céréales a baissé de 26% durant l’année 2016, par rapport à l’année 2015.

Ainsi, la facture d’importation des céréales a reculé à 1,7 milliard de dollars en 2016, tandis que les quantités importées ont dépassé les 2,2 milliards de dollars en 2015, soit un recul de 26%. C’est ce qu’a affirmé, hier matin, le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), M. Mohamed Belabdi, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. La baisse de la facture d’importation des céréales s’explique, selon M. Belabdi, par la stratégie adoptée par l’office en question, "en investissant dans les ports pour le déchargement des navires céréaliers qui se fait rapidement, ce qui nous a permis d'entrer sur le marché en un temps record et acheter de grandes quantités de blé, en particulier le blé tendre". Il a souligné dans ce sens que «le blé tendre a pris la part du lion dans la facture d’importation avec 72% et nous avons tous les moyens nécessaires pour assurer une production abondante dans la matière du blé dur». Par ailleurs, le DG de l’office en question a fait savoir que la campagne de labours-semailles pour l’année 2017 a d’ores et déjà commencé au niveau de toutes les wilayas du pays par la distribution des engrais et des semences aux agriculteurs. M. Mohamed Belabdi a indiqué également que des guichets uniques avec les banques et les entreprises d’assurance ont été ouverts au niveau des wilayas pour accompagner les agriculteurs durant la campagne. «L’office a consenti tous les efforts pour assurer le bon déroulement de cette campagne», a-t-il noté. L’invité de la radio algérienne a, dans le même sillage, affirmé que près de 2,2 millions de quintaux de semences ont été commercialisés, tout en précisant que «cette opération se poursuit toujours». Selon lui, le ministère de l’Agriculture a pris des procédures rigoureuses pour récupérer les terres en jachère par l’expansion de la superficie cultivée. Par ailleurs, et s’agissant des facilitations fournies par l’office des agriculteurs, M. Belabdi a relevé qu’un certains nombre de facilitations et des crédits ont été fournis aux agriculteurs pour gagner leur confiance et assurer leur présence au sein des coopératives.

L.O.Challal