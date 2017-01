«Les syndicats autonomes seront associés à son enrichissement»

Par DDK | Il ya 23 heures 1 minute | 371 lecture(s)

Le directeur des relations du travail au ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Abdelaali Droua, a fait savoir, hier à Alger, qu’une copie du projet de Code du travail sera communiquée aux organisations syndicales autonomes. «Le ministère de Travail s’est engagé à remettre une copie du projet de Code du travail aux organisations syndicales autonomes pour enrichir ce projet, en leur demandant des avis et observations», a affirmé M. Droua, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. Ce dernier a indiqué également que ledit projet a été transmis aux confédérations les plus représentatives à l’échelle nationale. M. Droua a assuré que le gouvernement et le département de Mohamed El Ghazi sont très ouverts sur cette question. «Le projet est en stade du maturation», a-t-il dit. Selon le même responsable, «ce projet contient plusieurs nouveautés par rapport à l’ancien, puisqu’il est adapté au contexte socio-économique actuel». «Du moment que la Constitution a institutionnalisé le tripartisme et le bipartisme, donc ce principe est consacré dans le projet de Code du travail», a-t-il avancé, en faisant état d’autre aspects liés à l’harcèlement sexuel et l’interdiction de fumer sur les lieux du travail. Au sujet du coordinateur qui a été installé, avant-hier, au siège du ministère de Travail afin d’enrichir le dialogue social et la concertation entre le gouvernement et les syndicats, M. Droua dira : «Le dialogue entre ces partenaires n’a jamais été rompu. Le rôle de ce coordinateur consistera à organiser les rencontres avec les 102 organisations syndicales de travailleurs et les 36 autres d’employeurs». Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé, avant-hier, lors d’une rencontre avec les organisations syndicales, que l'année 2017 «sera une nouvelle étape sur la voie du renforcement du dialogue avec le partenaire social».

Samira Saïdj