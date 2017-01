Une salle de classe ravagée par un incendie

Par DDK | Il ya 23 heures 1 minute | 646 lecture(s)

L’explosion d’un appareil de chauffage, qui s’est produite, avant-hier, dans l’école primaire Laib Essaid, à Bordj-mira, chef-lieu de la commune de Taskriout, n’a heureusement généré que des dégâts matériels. Elle a provoqué un incendie dans la salle de la classe préparatoire. L’incendie s’est déclaré peu avant huit heure, juste avant l’entrée des élèves en cours. Les conséquences auraient été dramatiques s’il s’était déclaré quelques minutes plus tard. L’intervention rapide des pompiers, aidés par les ouvriers de l’école et les enseignants présents, a été salutaire. Ils ont réussi à empêcher la propagation des flammes aux autres salles et au logement mitoyen. Les murs, le plafond et les accessoires de la salle ont subi beaucoup de dégâts. Cet incendie, causé par un poêle à mazout, interpelle, une nouvelle fois, puisque des incendies similaires ont déjà été signalés les années écoulées dans d’autres établissements, causés par ce même modèle de chauffages utilisés dans les écoles.

Saïd M