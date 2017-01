C’est la paralysie !

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 533 lecture(s)

Les fortes chutes de neige que connaît, depuis vendredi dernier, la région ont isolé les villages des quatre communess que compte la daira de Bouzeguène. En effet, tous les axes routiers sont fermés à la circulation. Une certaine angoisse s’est emparée des citoyens qui attendent, avec impatience, l’intervention des autorités locales, pour dégager les routes. L’une des conséquences de ces intempéries est que tous les établissements scolaires sont restés fermés. Les villageois sont contraints de se déplacer eux-mêmes jusqu’au chef-lieu pour s’approvisionner en certaines denrées alimentaires de base, notamment le pain, les livreurs n’assurant plus le service. Quant à la pénurie du lait en sachet, elle s’est accentuée ces derniers jours. Les réseaux d’électricité, d’Internet et de téléphone connaissent également des perturbations. Pour parer à toute eventualité, l’APC de Bouzeguène a installé une cellule de crise qui veille au suivi de la situation. Selon le maire, Bessaha Mourad, tous les moyens sont mis en place pour procéder aux opérations de deneigement. «En plus des engins de la commune, des paticuliers ont également mis à disposition les leurs. Une belle preuve de solidarité citoyenne…», fera-t-il savoir. «C’est grâce à un citoyen du village, qui a sorti tous ses engins, qu’on a pu libérer l’accès. L’epaisseur de la neige depassait les 40 cm. Les habitants redoutent surtout que l’épisode neigeux cauchemardesque de 2012, durant lequel la population fut isolée du monde pendant plus d’un mois, ne se répète cette année. Les plus touchés par cette situation sont les habitants de la commune de Beni Zikki, située à plus de 1 400m d’altitude, bien que tous les moyens aient été mobilisés pour affronter cette tempête. En plus des engins de déneigement, des camions chargés de bonbones de gaz approvisionneront les foyers non encore raccordés au gaz naturel.

Fatima Ameziane