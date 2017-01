Plaidoyer pour un investissement spécialisé

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 339 lecture(s)

«Nous devrions penser à la réalisation de zones d'investissement spécialisées pour renforcer le développement économique durable, conformément aux nouvelles orientations des hautes instances de l'Etat», a préconisé le wali de Boumerdès, Madani Fouatih, lors du point de presse qu'il a tenu, en marge de la visite d'inspection qu'il a effectuée dans la commune d'Ouled Moussa. Le programme de la tournée consistait en une dizaine de haltes. Le wali a commencé par l’inspection de deux chantiers de constructions immobilières. Le premier concerne 177 logements sociaux locatifs et le second 150 logements sociaux participatifs, dont l’achèvement des travaux est prévu dans trois mois. «Ces projets accusent un grand retard. Il faut que les travaux des VRD soient finis en mars, pour attribuer les logements aux familles nécessiteuses qui attendent et pour en finir avec l'habitat précaire», ordonnera-t-il aux responsables concernées, rappelant sa décision irrévocable de démanteler tous les sites de chalets, notamment les 109 logis en préfabriqué de l’ex-Saint-Paul, au plus tard à la fin 2017. Après avoir inauguré une piscine semi-olympique et un stade de proximité à la cité des 200 logements, le wali a baptisé un lycée puis un collège, respectivement des noms du moudjahid Chakir Aissa et du chahid Moussaoui Mohamed Ben Brahim. Lors de cette halte, M. Madani Fouatih rappellera le devoir des représentants de l'Etat d'honorer la mémoire des martyrs. Il inspectera ensuite cinq entreprises privées, dont il louera le mode de gestion (en partenariat) et le fait qu’elles soient parvenues à la phase d’exportation vers les pays d’Afrique et d'Europe. Lors des dernières escales de sa visite, le wali a réitéré sa volonté «d'encourager et d'accompagner tout investissement productif qui garantisse une plus-value à l'économie nationale et des postes d’emploi aux jeunes». Le premier responsable de la wilaya tiendra aussi à rappeler à la presse, à la fin de la tournée, que le lancement de la biométrie et la levée des obstacles devant l’investissement étaient ses «principaux objectifs, à réaliser d'urgence».

Salim Haddou