La cité des 80 logements innondée

La cité dite des 80 logements d’Aokas est sujette, à chaque averse importante de pluie, à des inondations. Pourtant des bouches d’évacuation des eaux pluviales existent bel et bien. Il suffit tout simplement de les ouvrir pour les curer afin qu’elles soient fonctionnelles. Mais la négligence des services compétents fait qu’à chaque fois, c’est le même topo qui revient. Les eaux stagnent et prennent du volume au fil des averses de pluie. Les aires qui servent de parkings sont inondées poussant les résidents de cette cité à garer leurs véhicules loin des habitations pour éviter qu’ils ne soient endommagés par les eaux pluviales qui montent jusqu’à, parfois, noyer le moteur. Les habitants recourent, souvent à des moyens de bord pour pouvoir atteindre leurs maisons. Des palettes en bois, des pneus ou n’importe quel objet hétéroclite sont utilisés pour enjamber les eaux et atteindre la porte d’entrée du bâtiment ou de la villa. «Cela fait longtemps depuis qu’on a signalé cela à la mairie mais leurs services n’ont jamais daigné dépêcher une équipe pour mettre un terme à cette situation», dira Farouk, un gérant d’une agence de location de véhicules sise à proximité du bloc où l’inondation est fréquente. Pourtant, dans un entretien accordé à notre journal par l’ancien directeur de l’unité de Bejaia de l’office national de l’assainissement, celui-ci avait déclaré que toutes les mesures ont été prises pour régler définitivement les inondations de la dite cité. Près d’une décennie plus tard, la situation et restée telle qu’elle. Cette cité, même si elle baptisée par la population, «Les 80 logements», est constituée en réalité de 160 logements et 47 villas en plus d’une centaine de locaux commerciaux.

