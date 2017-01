L’APC appelle à la vigilance

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 528 lecture(s)

Devant l’ampleur des chutes de neige que connaît depuis quelques jours la région, l’APC d’Aïn El Hammam appelle, par voie d’affichage, la population à la vigilance. Même si tout est mis en œuvre pour minimiser les désagréments générés par ces intempéries, monsieur Lyazid Ould Taleb, le P/APC que l’on a vu sur les routes, superviser les opérations de déneigement, continue à être à la disposition de ses administrés qu’il appelle à les joindre, lui et ses collaborateurs, en cas d’urgence. Ainsi, plusieurs numéros de téléphone sont mis à la disposition des citoyens désireux de se mettre en contact avec leurs élus, de jour comme de nuit. Par ailleurs, la population d’Aïn El Hammam est informée que, pour toute urgence, des véhicules de type 4X4 sont mis à sa disposition au niveau de la mairie. Il y a lieu de signaler que les élus et certains cadres de l’APC demeurent en permanence au siège de l’APC pour veiller à l’application du plan de déneigement et faire face à d’éventuelles difficultés auxquelles pourrait faire face la population. Pour toute urgence, joindre les numéros 0561712363 – 0559719982 - 026489270

