61 534 retraits de permis en 2016

Un bilan annuel de la gendarmerie nationale à Béjaïa fait état du retrait de permis de conduire à 61 534 conducteurs en 2016, à travers tout le territoire de la wilaya.

Le nombre de retraits de permis de conduire a presque triplé comparativement à l’année 2015, où l’on a enregistré une rétention de seulement 21 744 permis de conduire par les éléments de la gendarmerie nationale. Il s’agit d’une hausse conséquente de 44 056 retraits, relève le même bilan. Par ailleurs, un total de 20 914 cas de retraits de permis concerne une rétention immédiate par l’agent verbalisateur du document de conduite pour une durée n’excédant pas dix jours, sans la suspension de la capacité de conduire à la même durée. Une hausse de 6 543 retraits a été enregistrée pour ce cas de sanction comparativement à l’année de 2015, a-t-on souligné. Les 40 532 autres retraits de permis de conduire concernent une rétention immédiate avec suspension de la capacité de conduire au-delà de 48 heures. Les automobilistes concernés par ce cas ont été convoqués par une commission de daïra pour déterminer la durée de la suspension du permis de conduire. Les chauffeurs qui se sont vu retirer leur document de conduire ont commis des infractions graves au code de la route. Il s’agit de la conduite en état d’ivresse, excès de vitesse, non respect de la ligne continue, implication dans un accident mortel, non affiliation à une assurance automobile et expiration du certificat de contrôle technique. Notons que le nouveau projet de loi sur le code de la route a été présenté, le 16 janvier dernier, devant le Sénat, par le ministre du Transport. Ce nouveau projet de lois prévoit notamment la mise en place du permis biométrique à points et le durcissement des sanctions contre les contrevenants.

