Drame à Ath H'Niche

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 1354 lecture(s)

La neige qui est tombée abondamment ces derniers jours sur les hauteurs de Frikat n'a pas été sans conséquences. En effet, hier matin, alors qu'un engin (une case) s’apprêtait à dégager la route à Ath H'Niche, un octogénaire qui sortait de l'épicerie du coin, au lieu-dit Tizi N'Sebt, glissa et tomba sur la chaussée. Malheureusement, le conducteur de l'engin qui opérait une marche-arrière ne le vit pas. Il l'écrasa avec une des roues arrière. Le vieillard mourut sur le coup. Alertés, les agents de la protection civile arrivèrent sur les lieux du drame, en dépit de la difficulté de la circulation, et transportèrent le corps sans vie à la morgue de l'hôpital Krim Belkacem de Draâ El-Mizan. Les gendarmes se sont déplacés sur les lieux, ont fait leur constat et ouvert une enquête. Le conducteur de l’engin, quant à lui, était en état de choc après avoir vu le corps de la victime allongé sur le sol. Il fut d’ailleurs évacué vers la même structure sanitaire pour y être pris en charge.

Amar Ouramdane