Des écoles et plusieurs routes fermées

19 Janvier 2017

D’importantes chutes de neige ont encore été enregistrées durant la nuit de mardi à mercredi sur les hauteurs situées à plus de 500 mètres d’altitude dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Même au niveau des plaines, la couche de la poudreuse a dépassé les 50 cm par endroit, ce qui a provoqué la fermeture de nombreux établissements scolaires. En effet, le nombre d’écoles fermées à Tizi Ouzou a été revu à la hausse hier et est passé de 30 à 200 écoles fermées dans plusieurs localités, en raison des routes impraticables à cause de la neige , selon la direction de l’éducation de la wilaya. Ainsi, les élèves n’ont pas pu se rendre à l’école à Iferhounène, Ain El Hammam, Bouzeguène, Larbâa Nath Irathen, Mâatkas, Tizi Gheniff, Drâa El Mizan, Beni Yanni, Ouacifs, Boghni, Aghribs etc. Selon les services de la gendarmerie, plusieurs routes demeurent coupées à la circulation automobile. Les trois routes nationales, à savoir la RN15, la RN30 et la RN33, qui relient la wilaya de Tizi-Ouzou à Béjaïa, sont fermées depuis samedi. D’autres routes, rouvertes à la circulation, telles que la RN12 fermée à Yakouren, la RN71 reliant Iflissen à Aghribs, le CW253 et le CW251 et le CW9, reliant Bouzeguène à Béjaïa, ont été de nouveau bloqués en raison de la persistance des chutes de neige enregistrées durant la nuit du mardi à mercredi. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le groupement de la Gendarmerie nationale a mis en place une cellule de suivi de l’état des routes pendant cette période de perturbations pour signaler toute autre fermeture de route et intervenir sur le terrain en cas de nécessité. Un numéro vert (10-55) et un site électronique (tariki-dz) sont également mis à la disposition des citoyens en général et des automobilistes en particulier. De leur côté, les Forces de Police de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour porter aide et assistance, orienter les citoyens en difficulté aussi bien les piétons que les automobilistes et dégager les routes et les accès avec la collaboration des services compétents. En effet, un dispositif a été mis en place pour intervenir dans les zones exposées. Pour rappel, durant la période hivernale, les mêmes services, appuyés par des équipes médico-sociales, mènent des actions humanitaires à l’endroit des personnes vulnérables. Des numéros verts : 15-48 et 17 Police Secours, sont mis à la disposition des citoyens en cas de nécessité.

