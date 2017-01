Un centre d’accueil ouvert pour les SDF

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 444 lecture(s)

Les sans-abris sont «éparpillés» en grands nombres, un peu partout au niveau du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Parfois, on les voit trainer des couvertures, d’autres fois, on les voit dormir sur des cartons dans des coins de la grande rue de la ville, mais aussi ailleurs. Sans domicile fixe, cette catégorie est livrée aux multiples dangers et aux aléas climatiques, notamment la vague de froid accompagnée de chutes de neige enregistrée dans plusieurs localités de la wilaya ces derniers jours, y compris le chef-lieu. Situation qui risque de mettre en péril leur vie. à cet effet, le DAS, M. Bouchoucha, indiquera qu’un centre d’accueil a été mis à leur disposition sur la route de Oued-Aïssi, plus exactement au niveau du lieu-dit «Les Chabane». En outre, il fera savoir qu’une commission, composée de représentants de plusieurs secteurs, notamment la santé, la DAS, la protection civile, la sûreté de wilaya et le croissant rouge, vient d’être installée par le wali de Tizi-Ouzou. Elle est chargée d’effectuer des virées nocturnes à travers les quartiers, notamment au chef-lieu, dans le but d’identifier les sans-abris et les conduire vers ce centre d’accueil qui leur est réservé. Le directeur de la DAS a expliqué, par ailleurs, que ledit refuge est «un centre de transit ouvert la nuit». Et d’ajouter : «les différentes équipes qui y travaillent prennent en charge les sans abris cas par cas. Quand il s’agit d’un mineur ou d’un vieillard, les services concernés sont contactés pour les placer dans un établissement plus approprié. Au niveau de ce centre, les «égarés» sont, également, aidés et orientés vers les services de la sûreté, pour retrouver leurs familles. Je n’omettrai pas de noter que les personnes de passage, qui n’ont pas où aller, peuvent passer la nuit au niveau dudit centre, et s’en aller le lendemain». Chaque nuit, lors de ses sorties, la commission de la wilaya, recense entre cinq et six personnes qu’elle transfère au centre, indique la même source. Parfois, quand les membres de ladite commission sont confrontés au refus de la part des sans domiciles de se déplacer vers ledit refuge, un repas chaud est une couverture leur sont, alors, offerts pour atténuer, un tant soit peu, leur souffrance.

Kamela Haddoum.